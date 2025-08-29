Павел Василенко

Украинский полузащитник Георгий Судаков прибыл сегодня утром в Португалию, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт с Бенфикой. Хавбек донецкого Шахтера прилетел частным самолетом в Тириш в сопровождении спортивного директора «орлов» Руя Педру Браза, сообщает Record.

По данным источника, Бенфика заключила контракт с 22-летним Судаковым в четверг, заплатив за него около 30 млн евро.

Напомним, что игроком лиссабонской команды является украинский голкипер Анатолий Трубин.

В нынешнем сезоне хавбек успел сыграть 10 матчей и сделал две результативные передачи.