22-летний полузащитник донецкого Шахтера Георгий Судаков близок к переходу в лиссабонскую Бенфику.

По данным известного итальянского инсайдера Фабрицио Романо, сделка уже согласована спортивным директором Руи Педру Бразом и Дарио Срной. Сумма трансфера составит 27 миллионов евро плюс ещё 5 миллионов в качестве бонусов. Кроме того, в соглашении предусмотрено, что донецкий клуб получит 20% от будущей перепродажи игрока. Ожидается, что Судаков будет играть в Бенфике под десятым номером.

В прошлом сезоне Судаков провел за Шахтер 37 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 6 голевых передач. По информации источника, уже 29 августа футболист прибудет в Лиссабон для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта.

Ранее Судаков вместе с Шахтером обыграл швейцарский Серветт (2:1) во втором матче четвертого квалификационного раунда Лиги конференций, что позволило горнякам выйти в основной этап турнира.