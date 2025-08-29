Полузащитник Шахтера Георгий Судаков подвел итоги квалификационных матчей и рассказал о своем новом опыте в роли центрального нападающего. Донетчане в дополнительное время обыграли швейцарский Серветт (2:1).

На теоретическом занятии я узнал, что буду играть центрального нападающего. Если честно, удивился. Сначала посмотрел состав на игру – думал, что не буду играть, а потом увидел себя наверху. Последние 20 минут против «Панатинаикоса» на выезде тоже играл центрального нападающего, поэтому, как я уже сказал, было тяжело в борьбе.

Условно, у нас есть центрфорварды такие, как Кауан, который может удержать мяч, побороться. Для того, чтобы мне качественно играть на этой позиции, нужно, наверное, больше открываться в недодачу или наоборот – за спину. А так вступать в борьбу – пару раз терял мяч в таких моментах, когда меня уже толкали в спину. Но в этом тоже нужно прибавлять физически. Есть куда учиться, нужно больше работать в зале.

Я немного разочарован, что мы вылетели из Лиги Европы. Мы заслуживали большего, должны были играть в ЛЕ в этом году. Но уже случилось, как случилось. Мы не проиграли ни одного матча в основное время в этом сезоне. Видим, как команда прогрессирует. У нас много молодых футболистов, еще двоих подписали. Я уверен, что со временем с этим тренером у нас будет качественный футбол и очень качественная команда, - приводит слова Судакова пресс-служба донецкого клуба.