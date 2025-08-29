Полузащитник донецкого Шахтера Георгий Судаков вскоре продолжит карьеру в португальской Бенфике.

По информации инсайдера Николо Скиры, контракт футболиста с лиссабонским клубом будет действовать до 2030 года. Игрок уже достиг соглашения по личному контракту и 29 августа отправится в Португалию для прохождения медосмотра.

Как ранее сообщал Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 27 миллионов евро, еще 5 миллионов предусмотрены как бонусы. Кроме того, донецкий клуб получит 20% от продажи хавбека.

В составе Бенфики уже выступает еще один экс-игрок Шахтера, вратарь сборной Украины Анатолий Трубин. Стоит отметить, что португальский клуб 27 августа пробился в групповой этап Лиги чемпионов, обыграв турецкий Фенербахче по сумме двух встреч (0:0, 1:0).