Судаков стал лучшим игроком Бенфики в чемпионате Португалии по важному показателю
Украинский полузащитник имеет лучшую оценку в команде
около 7 часов назад
Украинский полузащитник Георгий Судаков возглавил список лучших игроков лиссабонской Бенфики в рамках португальского чемпионата сезона 2025/26, согласно данным аналитического ресурса Goal Point.
Средний балл 23-летнего игрока составляет 6,59 – лучший показатель среди всей команды. Ближайшими преследователями в рейтинге идут Фредрик Аурснес (6,38), Николас Отаменди (6,18) и Энцо Барренечеа (6,13).
Судаков выступает за португальский клуб на условиях годовой аренды с обязательным выкупом контракта у донецкого Шахтера. В текущем сезоне полузащитник провел 16 матчей за орлов, отметившись тремя забитыми голами и двумя ассистами.
