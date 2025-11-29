Насьонал в матче 12 тура Примейра-лиги уступил на домашнем стадионе Бенфике. Матч на Мадейре завершился со счетом 1:2.

Игра на родине Криштиану Роналду оказалась не совсем гостеприимной для Бенфики, которая большую часть игры не могла найти пробел в обороне соперника.

Насьонал, сделав ставку на игру вторым номером, забил свой гол после ошибки при выходе из обороны гостей. Контрпрессинг гостей поспособствовал голу Рамиреса, который на 60-й минуте поразил ворота Трубина.

Минимальное преимущество в счете сохранялось до заключительных минут, которые подарили сумасшедшую развязку, что увенчалась камбэком команды Жозе Моуринью. Сначала Престианни под завесой основного времени сравнял счет, а в компенсированное время Павлидис нашел свой момент и принес волевую победу гостям из Лиссабона.

Игроки сборной Украины Анатолий Трубин и Георгий Судаков провели на поле все 90 минут.

Примейра-лига. 12 тур

Насьонал – Бенфика 1:2

Голы: Рамирес, 60 - Престианни, 89, Павлидис 90+5