Трубін и Судаков способствовали волевой победе Бенфики
Украинцы помогли команде Моуринью
около 10 часов назад
Насьонал в матче 12 тура Примейра-лиги уступил на домашнем стадионе Бенфике. Матч на Мадейре завершился со счетом 1:2.
Игра на родине Криштиану Роналду оказалась не совсем гостеприимной для Бенфики, которая большую часть игры не могла найти пробел в обороне соперника.
Насьонал, сделав ставку на игру вторым номером, забил свой гол после ошибки при выходе из обороны гостей. Контрпрессинг гостей поспособствовал голу Рамиреса, который на 60-й минуте поразил ворота Трубина.
Минимальное преимущество в счете сохранялось до заключительных минут, которые подарили сумасшедшую развязку, что увенчалась камбэком команды Жозе Моуринью. Сначала Престианни под завесой основного времени сравнял счет, а в компенсированное время Павлидис нашел свой момент и принес волевую победу гостям из Лиссабона.
Игроки сборной Украины Анатолий Трубин и Георгий Судаков провели на поле все 90 минут.
Примейра-лига. 12 тур
Насьонал – Бенфика 1:2
Голы: Рамирес, 60 - Престианни, 89, Павлидис 90+5
Поделиться