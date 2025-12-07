Сергей Разумовский

В 15-м туре английской Премьер-лиги Ньюкасл на своём поле одолел Бернли.

«Сороки» продолжили свою беспроигрышную серию на «Сент-Джеймс Парк» до восьми матчей. Команда Эдди Хау открыла счёт эффектным образом: Бруно Гимарайнс забил прямым ударом от углового флажка, оформив «сухой лист». Вскоре гости остались вдесятером после удаления Пиреса за фол последней надежды против Эланги. Перед перерывом Гордон уверенно реализовал пенальти, удвоив преимущество.

Во втором тайме Ньюкасл контролировал игру и дважды попадал в каркас ворот, а Гимарайнс и Гордон имели шансы увеличить отрыв. Дебютировал Висса, который вышел на замену после длительной паузы, и хозяева оставались более опасными, хотя Дубравка несколько раз спасал Бернли.

В концовке матч чуть не приобрёл интригу: после VAR Бернли получил пенальти, который Флеминг реализовал. Несмотря на несколько напряжённых моментов в компенсированное время, Ньюкасл удержал победу и продолжил беспроигрышную серию в АПЛ до четырёх матчей.

Ньюкасл набрал 22 очка и возглавил нижнюю часть турнирной таблицы. Бернли (10) остался в зоне вылета.

АПЛ, 15-й тур

Ньюкасл – Бернли 2:1

Голы: Гимарайнс, 31, Гордон, 45+8 (пен.) – Флеминг, 90+4 (пен.)

Удаление: Лукас Пирес, 43