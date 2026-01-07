Легенда Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер является основным фаворитом возглавить команду после увольнения Рубена Аморима.

Бывший футболист и тренер «красных дьяволов» готов работать бесплатно, чтобы второй раз возглавить команду до конца сезона, сообщает indykaila News.

Специалист уже провел переговоры с руководством МЮ. Стороны заметно продвинулись в переговорах, а сам диалог проходит в позитивном ключе.

Как футболист Сульшер выступал в составе Ман Юнайтед с 1996 по 2007 год. Победный гол в финале ЛЧ 1998/99 в ворота Баварии сделал его легендарной фигурой в истории клуба.

В качестве тренера норвежец работал на «Олд Траффорд» с 2018 до 2021 года. Ныне 52-летний тренер находится без работы после того, как в начале текущего сезона его уволили из Бешикташа.