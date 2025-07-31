Сергей Стаднюк

Первый трофей сезона разыграют в Португалии в четверг, 31 июля. На Эштадиу Алгарве состоится матч за Суперкубок страны, в котором встретятся Бенфика и Спортинг.

В прошлом сезоне «зелено-белые» выиграли у принципиального соперника всё. Однако сейчас команда потеряла своего безоговорочного лидера. Арсенал официально завершил трансфер шведского нападающего Виктора Дьокереша, положив конец многомесячной саге вокруг его будущего. Общая стоимость сделки составила 63 миллиона евро плюс 10 миллионов бонусов. Часть средств будет распределена между предыдущими клубами игрока — Брайтоном и Ковентри, которые имели доли от будущей перепродажи (15% и 10% соответственно).

В прошлом сезоне Дьокереш продемонстрировал выдающуюся результативность, забив 63 гола и сделав 17 ассистов в 58 матчах за Спортинг и сборную Швеции. Всего за лиссабонский клуб он провел 102 поединка, в которых отметился невероятными 97 мячами и 28 результативными передачами. Это действительно сумасшедшая потеря для клуба перед матчем за трофей.

Тем временем украинский голкипер Анатолий Трубин может покинуть Бенфику уже этим летом. 23-летним вратарем интересуются несколько европейских топ-клубов, а португальский гранд рассматривает варианты замены. Ожидается, что деньги, вырученные с потенциального трансфера украинца, пойдут на нового голкипера. Ближайшая игра за Суперкубок против Спортинга может стать решающим шансом для Трубина привлечь внимание претендентов.

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:45 по Киеву. Этот матч завершит насыщенный игровой день. А прямая трансляция на территории Украины будет доступна на сервисе Maincast TV.