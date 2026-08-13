Суркис, Биловар и Герреро. Динамо объявило стартовый состав на матч с Карабахом
Матч скоро начнется
Фото: ФК Динамо
Сегодня пройдет ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций, в котором азербайджанский Карабах на своем поле примет киевское Динамо.
Главный тренер украинской команды Игорь Суркис объявил стартовый состав на эту игру.
Динамо: Суркис, Дубинчак, Михавко, Биловар, Сыч, Рубчинский, Бражко, Редушко, Лонвейк, Герреро, Пономаренко.
Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.
В первой встрече команда Костюка одержала минимальную победу со счетом 1:0.
Если Динамо сможет пройти Карабах, следующим соперником бело-синих станет победитель противостояния Твенте – ДАК 1904.
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