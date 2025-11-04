Президент Динамо Игорь Суркис в контексте будущего матча третьего тура общего этапа Лиги конференций против Зриньски озвучил задачи команды на еврокубки. Слова бизнесмена передает пресс-служба клуба.

На евросезон у «Динамо» была задача попасть в Лигу чемпионов. По разным причинам команда этого не сделала. Возможно, из-за неопытности главного тренера... Объясню почему. Основные игроки собрались только 24 июня – те, кто не выступал в сборной. Те, кто играл в национальной команде, присоединились 1-го или 2-го числа непосредственно на сборе в Австрии. Те, кто играл за молодежную сборную, прибыли 9-10 числа, а первый матч в сезоне состоялся уже 22 или 23 числа. То есть те, кто приехал из «молодежки», составляли около 80% основного состава «Динамо». Это фактически наши ключевые игроки.

Шовковскому, возможно, этот опыт будет важным. Но он не смог сразу свести всех к единому уровню физической подготовки. Потому что, например, тот же «Шахтер» подготовился к «Бешикташу» прекрасно – а дальше их результат мы все видели. Невозможно было подготовить команду к настолько ранним испытаниям идеально.

Надо учитывать, что страна находится в состоянии войны. И сегодня мы все вместе – президенты клубов, УАФ и Премьер-лига – должны объединиться вокруг ключевой задачи: повысить уровень украинского футбола, чтобы рейтинг наших клубов и Федерации в целом позволял сборной Украины стабильно участвовать в международных турнирах. Это возможно только при условии честного и прозрачного судейства – не только в УПЛ, но и в Первой, Второй лигах и детско-юношеских соревнованиях. Мы должны сделать все, чтобы даже дети на футбольных полях видели пример справедливости, а не произвола, чтобы арбитры руководствовались правилами игры, а не собственным усмотрением.

Ребров был одним из лучших тренеров, востребованных в Европе. Он работал в разных странах. Но проиграл матч против Франции – и тогда его сразу критиковали и писали, что его надо уволить.