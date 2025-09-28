Президент Динамо Игорь Суркис в интервью сайту BLIK.ua выразил ожидания от поединка с Кристал Пэлас в первом туре основного этапа Лиги конференций.

«Да нет у меня никаких [тревожных] предчувствий. Буду смотреть эту игру так же, как если бы мы играли против любой другой команды.

Конечно, я понимаю, что Кристал Пэлас – серьёзная команда, но ведь на этих выходных не только они создали сенсацию. Вот в АПЛ и Брентфорд обыграл Манчестер Юнайтед (3:1), и Челси Брайтону проиграл, ведя в счете (1:3). А Реал со своим звёздным составом?»