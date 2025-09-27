Главный тренер Карпат Владислав Лупашко сравнил сенсационную ничью в матче седьмого тура украинской Премьер-лиги против Динамо (3:3) с игрой против Шахтёра (3:3). Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Против Шахтера нам было сложнее создавать моменты. В том матче события развивались по-другому: тогда мы должны были отыгрываться, сегодня же вели в счете и должны были увеличивать свое преимущество в первом тайме. После того, как счет стал 2:0, мы были ближе к третьему мячу, чем Динамо к первому. Мы должны были увеличивать эту разницу. В конце первого тайма мы пропустили со стандарта. Очень качественное исполнение. Пихаленок может выполнить девять из десяти передач в ту точку, которую требует ситуация.

Если бы сейчас у меня спросили, отдали бы мы мяч сопернику после 2:0 и сели в оборону, зная ход поединка – мы бы на это не согласились. На мой взгляд, футбол должен быть таким, что после первого гола нужно бежать за вторым, третьим. И никак иначе. Тогда матч будет интересным, динамичным. Именно на этом мы акцентируем и этого хотим. Сегодня не удалось забить сразу третий. Но я уверен, что такая тактика приведет к яркой игре и ярким результатам.

Фартовая красно-черная форма? Если вы хотите, то будем играть в ней до конца сезона. Полив газона? Во-первых, мы должны поднимать эти темы. Это наименьшее, что мы можем сделать. На меня обиделись за слова после игры с Оболонью, но я не привязывал этот фактор к результату. Не нужно меня сегодня после победы спрашивать, устроило ли меня качество поля. Вы правы, футбол на влажном газоне – очень быстрый. Мне понравился этот футбол. Зрители не хотят смотреть футбол, где мяч застревает в газоне. Когда судья свистит… Сегодня арбитр давал бороться, давал динамику – и на это интересно смотреть. А когда арбитр свистит в каждом эпизоде… Я бы не смотрел такой футбол. Мы должны об этом говорить.

Также не может быть разделения между Динамо и Оболонью. Игрок должен быть в фокусе каждый день, это очень важно. Мы должны быть такими со всеми соперниками. Мы говорили игрокам – если кто-то будет не сфокусирован на игре, то мы будем делать ротацию.