В интервью для BLIK Игорь Суркис прокомментировал третью подряд ничью Динамо в рамках чемпионата Украины. Напомним, что бело-синие упустили победу на последних минутах матча с Карпатами (3:3).

«Я же не Нострадамус и не баба Ванга. Это – футбол. И через такое нужно тоже пройти. Я бы не говорил о каком-то кризисе, не стоит. Да, команда пропускает [слишком много], но она, в первую очередь, должна забивать по пять-шесть голов, вот в чем суть.

Говорить о каком-то кризисе, повторюсь, не стоит. Карпаты так же хотели победить, как и мы. Учитывая, что мы проигрывали 0:2, а потом вели 3:2, знайте, что молодость дает о себе знать».