Карпаты смогли добыть одно очко в матче против Динамо, сыграв вничью 3:3. Два гола в составе киевлян забил Александр Караваев. Футболист, оформивший дубль, отметил, что Динамо не хватило концентрации в конце встречи, и ему досадно из-за потерянного результата.

Кроме того, Караваев рассказал о своих ожиданиях от предстоящей встречи с Кристал Пэлас в рамках первого тура Лиги конференций.