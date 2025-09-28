Караваев подвел итоги ничьей Динамо с Карпатами: «Это очень обидно»
Бело-голубые упустили победу
около 18 часов назад
Карпаты смогли добыть одно очко в матче против Динамо, сыграв вничью 3:3. Два гола в составе киевлян забил Александр Караваев. Футболист, оформивший дубль, отметил, что Динамо не хватило концентрации в конце встречи, и ему досадно из-за потерянного результата.
Кроме того, Караваев рассказал о своих ожиданиях от предстоящей встречи с Кристал Пэлас в рамках первого тура Лиги конференций.
«Я уже говорил раньше после упущенных побед на последних минутах, что это очень досадно. Нужно сохранять концентрацию до последних минут. Сначала нам забили два мяча, потом во втором тайме уже мы забили Карпатам дважды тоже очень быстро, а также еще создавали моменты, но не реализовали их.
Я слышал, что Кристал Пэлас побеждали по ходу матча. Конечно, понимаем, что это очень сильная команда. АПЛ — это высочайший уровень.
Конечно, смотрим матчи АПЛ, постоянно общаюсь с Виталием Миколенко, а также разговаривал с Назаром Русиным, когда он был в Сандерленде, они рассказывают, что английский футбол очень силовой, кроме того, там играют одни из лучших футболистов. Будем разбирать соперника, нужно готовиться, выходить на поле и играть», — сказал Караваев для пресс-службы Динамо.