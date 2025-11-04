Президент Динамо Игорь Суркис высказался по поводу последних результатов киевлян. Слова бизнесмена передает пресс-служба клуба.

После неудачного матча в Турции [0:3 с Самсунспором, – прим.], который мы полностью провалили, я могу сказать одно: можно проиграть, но на футбольном поле нужно отдавать себя без остатка. Да, бывают моменты, когда команда пропускает уже на второй минуте, но после этого я не увидел ни одного удара по воротам. Это, конечно, вызвало у меня большое беспокойство. Я начал сам себе задавать вопросы, не находится ли команда в определенном кризисе.

Понимая ситуацию, в которой мы оказались, осознавая, что целая группа основных игроков не могла принять участие в матче, в том числе и Ярмоленко, который заболел (а позже доказал, что у него еще есть «порох в пороховницах»), а также Дубинчак, Тимчик, Шапаренко, Биловар – все это, конечно, имело большое влияние. Для нашей команды, в составе которой в основном играют воспитанники собственной школы, украинцы, это имеет большое значение.

Команда собралась, провела очень качественный матч с Кривбассом и выбила нашего главного конкурента из Кубка Украины, что принесло мне большую радость. Почему? Потому что я смотрю на футбол немного иначе, чем, возможно, некоторые болельщики или журналисты, которые оценивают первый тайм как плохой, а второй – как хороший. Вы же помните фразу одного великого тренера – «Счет – на табло!».

Для меня качество игры имеет огромное значение, но когда речь идет о противостоянии с такой командой, как донецкий Шахтер, где собрано сильные, талантливые, молодые футболисты, которые с каждым годом лишь будут расти в классе, нам тоже нужно делать определенные шаги, чтобы быть готовыми противостоять им. Ведь футбол состоит из двух таймов. И я могу сказать – респект команде за матч с «Кривбассом», респект за игру в Кубке.

Я еще раз хочу подчеркнуть: те же игроки, которые не могли принять участие в матче Лиги конференций, не могли сыграть и против Шахтера в Кубке! Хотя они бы помогли противостоять молодым, агрессивным и техническим игрокам соперника. Более того, к списку имен, которые я перечислял ранее – добавился еще и Волошин, который в последнее время демонстрировал очень хорошую форму. Но мы обыграли Шахтер и без ряда этих ключевых игроков.

В защитной линии у нас была настоящая катастрофа. Попов вышел на поле с тяжелой травмой носа, заменить его фактически было некем, так как Биловар травмирован. Играть с двумя центральными защитниками с левой ногой – это, согласитесь, трудно.