Павел Василенко

Президент киевского Динамо Игорь Суркис провел встречу с главным тренером бело-синих Игорем Костюком.

«Игорь Костюк услышал ультиматум! Насколько мне известно, вчера главный тренер Динамо имел аудиенцию у президента клуба. Из уст Игоря Суркиса он узнал, что права на ошибку у него больше нет. Ходят слухи, что разговор был очень жесткий, в ходе которого Костюк откровенно услышал, что ему рассматривается замена», – написал журналист Игорь Бурбас в своем телеграм-канале.

В этом сезоне Динамо уже завершило свои выступления в еврокубках, не попав в групповой этап Лиги Конференций.

На данный момент киевская команда занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ, набрав шесть очков в двух матчах.