Павел Василенко

Мадридский Реал снова в центре громкого скандала – клуб принял решение официально сократить название своего культового стадиона. Отныне вместо исторического «Сантьяго Бернабеу» арена будет называться просто «Бернабеу».

Решение, которое уже разделило фанатов пополам, объясняют стремлением к простоте и коммерческой привлекательности. В клубе отмечают: и игроки, и тренеры, и болельщики уже давно привыкли говорить просто «Бернабеу», так что пришло время закрепить это официально.

Для руководства – это шаг к современности. Для многих поклонников – неуважение к наследию человека, который сделал Реал великим. Ведь имя Сантьяго Бернабеу – это не просто табличка на фасаде, а целая эпоха в истории мадридского футбола.

Несмотря на критику, клуб настаивает: новое название звучит лаконично, легко запоминается и лучше работает в цифровую эпоху. Но для старшего поколения фанатов Реала это решение остается болезненным напоминанием, что даже в футболе святыни могут меняться.