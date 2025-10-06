Бельгийский голкипер Тибо Куртуа не лучшим образом стартовал в новом сезоне за мадридский Реал.

Как сообщает El Nacional, его поведение вызывает напряженность внутри команды и партнеры замечают, что после неудачных матчей он заметно нервничает, что говорит о потере уверенности. Кроме того, в клубе отмечают спад в его игре ногами после тяжёлой травмы, что стало поводом для внутренних обсуждений.

Если в ближайших матчах Куртуа не сможет доказать свою надёжность, тренерский штаб может дать шанс украинцу Андрею Лунину.

26-летний вратарь защищает цвета Реала с лета 2018 года, хотя часть этого времени провел в арендах в Леганесе, Вальядолиде и Овьедо. На его счету 62 матча за испанский клуб, в которых он пропустил 70 голов и 22 раза отстоял на ноль.

Ранее сообщалось, что лидер Реала посоветовал Лунину сменить команду.