Сергей Разумовский

Завершились все матчи 16-го тура украинской Второй лиги.

В группе А Вильховцы на выезде одолели дубль Буковины. Несмотря на это, на 12-й минуте Илья Цуркан открыл счет после ошибки Назара Гамолова. После перерыва он же не реализовал выход один на один, но после навеса Орлова Дмитрий Немчанинов срезал мяч в собственные ворота. На 71-й минуте после углового ветеран исправился, скинув на Михаила Шестакова, который головой вновь вывел Вильховцы вперед, а на 85-й Василий Дебич, перехватив неудачный поперечный пас Данила Голуба, установил итог 1:3. Ситуация в группе выглядит так:

В группе Б Черноморец-2 и Пенуал сыграли вничью 2:2. Уже на 12-й минуте Веник вывел хозяев вперед, но на 40-й Матко восстановил равновесие. В начале второго тайма, на 47-й, Мацюк вывел гостей вперед, но на 70-й Жоао Нето сравнял счет, так что команды разошлись миром. Ситуация в таблице выглядит так:

Пробий набрал 29 очков и на три балла оторвался от Руха-2 в группе Б. Куликов занимает четвертую позицию с 21 пунктом.

Вторая лига, 16-й тур

Группа А

Буковина-2 – Вильховцы 1:3

Голы: Немчанинов, 52 (автогол) – Цуркан, 12, Шестаков, 71, Дебич, 85

Группа Б

Черноморец-2 – Пенуал 2:2

Голы: Веник, 12, Жоао Нето, 70 – Матко, 40, Мацюк, 47