Зидан станет главным тренером топовой сборной после чемпионата мира-2026
Бывший наставник Реала достиг устной договоренности
около 1 часа назад
Бывший главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан достиг устной договоренности о том, что станет главным тренером сборной Франции после завершения чемпионата мира-2026. Об этом сообщает Le Parisien.
Зидан согласился заменить на посту наставника Дидье Дешама, который покинет тренерскую должность после турнира в США, Мексике и Канаде.
Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло в интервью Le Figaro заявил, что знает, кто возглавит сборную после Дешама. Диалло отметил, что команде нужен тренер, который пользуется национальным уважением и может справиться с давлением на этой должности.
Последним местом работы 53-летнего Зидана был Реал, который он покинул в июне 2021 года.
Ранее сообщалось, что Зидан готов возглавить Реал, если клуб продаст свою звезду.
