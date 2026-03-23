Владимир Кириченко

Бывший главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан достиг устной договоренности о том, что станет главным тренером сборной Франции после завершения чемпионата мира-2026. Об этом сообщает Le Parisien.

Зидан согласился заменить на посту наставника Дидье Дешама, который покинет тренерскую должность после турнира в США, Мексике и Канаде.

Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло в интервью Le Figaro заявил, что знает, кто возглавит сборную после Дешама. Диалло отметил, что команде нужен тренер, который пользуется национальным уважением и может справиться с давлением на этой должности.

Последним местом работы 53-летнего Зидана был Реал, который он покинул в июне 2021 года.

Ранее сообщалось, что Зидан готов возглавить Реал, если клуб продаст свою звезду.