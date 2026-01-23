Главный тренер стамбульского Фенербахче Доменико Тедеско прокомментировал поражение команды от Астон Виллы (0:1) в рамках седьмого тура основного этапа Лиги Европы. Слова тренера приводит УЕФА.

«Если играешь смело против таких соперников, то всегда оставляешь им пространство для атак, а у них есть качество, чтобы наказать тебя за ошибки. Во втором тайме мы полностью доминировали над соперником и создали много моментов.

Наши два левых защитника травмированы. Нелсон Семедо только что вернулся после продолжительного лечения, так что мы не могли рисковать и оставлять его на поле дольше, чем на 60 минут. Поэтому пришлось проявить креативность. Мерт Мюльдюр хорошо действует на обоих флангах и способен играть на разных позициях», — заявил Тедеско.