Главный тренер Ноттингем Форест Шон Дайч прокомментировал поражение своей команды от португальской Браги со счетом 0:1 в поединке Лиги Европы. Его заявление приводит УЕФА.

«Очень грустно. Я наблюдал одну минуту безумия, хотя в остальном все казалось нам в целом безмятежным.

В то же время, мы не доминировали настолько, насколько хотели. Недостаточно часто находили коридоры в обороне соперника. Не забили пенальти, но такое бывает. Тем не менее, то, как мы проявили себя в следующую минуту, — в этом точно нет ничего хорошего. Проиграли из-за такого нелепого гола.

Забитый гол придал новых сил сопернику, завел болельщиков. Мы на минуту отключились, потом побежали за мячом, им удалось проникнуть в штрафную площадку. В результате очень неудачная ситуация для Райана Йейтса. Можно сказать, что в целом мы действовали слишком медленно, завязли в такой игре», — заявил Дайч.