Генеральный директор Динамо Дмитрий Бриф высказался о скандальном трансфере нападающего Владислава Бленуце. Его слова приводит Tribuna.

Этот вариант не мог рассматриваться, поскольку он невозможен с юридической точки зрения. Но, если бы существовали факты поддержки игроком страны-агрессора или любых антиукраинских взглядов, я убежден, что мы нашли бы достаточно аргументов для расторжения контракта по уважительной причине. Но этого нет.

В ситуации с Бленуце, как и в любом трансфере, в процессе переговоров мы обсуждаем с футболистами их позицию. Условно, отношение к агрессии России - это один из вопросов, который в ходе коммуникации обсуждается. Если бы мы понимали, что есть хотя бы намеки на поддержку этой страны или против Украины, то ни одного такого трансфера не произошло бы. Соответственно, в данной конкретной ситуации все было стандартно.

Этот вопрос нельзя не обсудить, потому что человек едет в страну, которая воюет. То есть он должен понимать, с чем ему здесь придется столкнуться. Мы же не можем пригласить игрока, чтобы он жил в каких-то иллюзиях, а тут приехал и получай. Поэтому понятно, что в ходе переговоров все это обсуждается. Служба селекции проверяла его бэкграунд.

Возможно, не дошли до тиктока. На будущее будем TikTok тоже смотреть. Надо было уделить этому больше внимания. Это хороший опыт, что там тоже что-то бывает. Потому что ты смотришь его Instagram и Facebook - основные платформы, с которых люди ведут коммуникацию. Я убежден, что его репост не свидетельствует о какой-то пророссийской поддержке. И это мы с ним обсудили.

Но, как вывод, еще одно доказательство того, что все игроки должны понимать важность соблюдения информационной гигиены. Клуб однозначно сделал из этого свои выводы. Владислав их тоже сделал, о чем подробно рассказал в своем интервью, - сказал Бриф.