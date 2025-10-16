Топ-менеджер Динамо объяснил, как у Шовковского появился иностранный помощник
Специалист не побоялся приехать в Украину
40 минут назад
Мацей Кендзёрик. Фото: ФК Динамо Киев
Генеральный директор Динамо Дмитрий Бриф высказался о приглашении польского специалиста Мацея Кендзьорека в тренерский штаб бело-голубых. Его слова приводит Tribuna.
Был запрос, мы нашли решение. Матея Кендзьорека нашла наша селекционная служба. Надеемся, он нас усилит. Он уже дает результаты. Главному тренеру нравится его эффективность и как он работает, - рассказал Брифф.
Напомним, Мацей Кендзёрек вошел в тренерский штаб Александра Шовковского в Динамо около двух месяцев назад. XSPORT уже подробно рассказывал, кто такой этот польский специалист и чем он был известен до назначения в киевский клуб.