Матч 14-го тура Серии А между Торино и Миланом состоялся на стадио Олимпико в Турине при присутствии 28 тысяч зрителей. Хозяева активно начали встречу и уже на 10-й минуте вышли вперед: Никола Влашич реализовал пенальти, пробив низом в правый угол – голкипер коснулся мяча, но не спас команду.

Через несколько минут Торино удвоил преимущество. Влашич прошел через центр, отдал направо на Дувана Сапату, и колумбиец мощно пробил из-под защитника – 2:0.

Милан ответил на 24-й минуте. Адриен Рабьо с приличного расстояния точно пробил в правую девятку, сократив отставание.

На 67-й минуте Алексис Салемакерс подал слева, и Кристиан Пулишич технично замкнул в левую часть ворот — 2:2.

Через 11 минут Милан додавил соперника: Риччи подал мяч с правого фланга, оборона хозяев не смогла выбить, и Пулишич вторым касанием забил в правый угол, оформив дубль и победу команды.

Благодаря этой победе Милан восстановил равенство очков с Наполи — обе команды имеют по 31 очку. Торино, который остался с 14 баллами, делит 13-ю позицию.

Серия А. 14-й тур

Торино – Милан 2:3 (Влашич 10 пен, Сапата 17 – Рабьо 24, Пулишич 67, 77)