В воскресной программе 10 тура итальянской Серии А сезона 2025/26 состоялось несколько интересных матчей.

Торино на своем поле едва не потерпел поражение от Пизы. Аутсайдер чемпионата удивил всех, забив дважды еще до середины первого тайма – дубль оформил Морео, один из голов он забил с пенальти.

Хозяевам пришлось отыгрываться. Симеоне смог сократить разрыв перед перерывом, а в компенсированное время Адамс сравнял счет. После отдыха Пиза могла снова выйти вперед, но надежная игра вратаря Торино спасла команду от поражения.

Ничья принесла туринцам 13 очков и позволила подняться на двенадцатую позицию, тогда как Пиза с шестью пунктами остается у края зоны вылета.

Серия А, 10-й тур

Торино – Пиза – 2:2

Голы: Симеоне, 42, Адамс, 45+3 – Морео, 13, 29 (п.)

Между тем продолжаются проблемы у Фиорентины. Команда снова проиграла — на этот раз Лечче, который благодаря точному удару Бериши достиг минимальной победы на выезде и поднялся на пятнадцатое место. Фиорентина же с четырьмя очками остается предпоследней в таблице.

Фиорентина – Лечче – 0:1

Гол: Бериша, 23