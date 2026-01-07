Центральный хавбек Атлетико Конор Галлахер вышел на первый план в трансферных планах Тоттенхэма. Об этом сообщает TEAMtalk. По данным источника, лондонский клуб на этой неделе заметно ускорил работу по поиску усиления в середину поля, и 25-летний англичанин считается ключевой целью.

Галлахер положительно относится к возможному возвращению в АПЛ, где ранее уже зарекомендовал себя, выступая за Челси и Кристал Пэлас. В нынешнем сезоне полузащитник провел 26 матчей во всех соревнованиях, записав на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу.

В Тоттенхэме изучают варианты как полноценного трансфера, так и аренды, однако руководство мадридского клуба склоняется к продаже футболиста.

Ранее Атлетико потерял очки в матче с Реал Сосьедадом.