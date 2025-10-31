Сергей Стаднюк

В 11-м туре испанской Ла Лиги Жирона на выезде проиграла Хетафе.

Игра началась в равной борьбе, но хозяева постепенно перехватили инициативу после перерыва. На 72-й минуте Мартин открыл счет, удачно сыграв после подачи с фланга. В конце встречи Хетафе укрепил преимущество – Майораль реализовал свой момент, сделав счет 2:0.

Жирона смогла ответить только в добавленное время. Стуани забил гол престижа на 94-й минуте, реализовав пенальти, но на большее гостей уже не хватило.

🇺🇦 Нападающий Владислав Ванат провел на поле весь матч и нанес только один удар. Оценка футболиста – 6.1.

🇺🇦 Вингер Виктор Цыганков отыграл 58 минут, также нанес один удар в створ, один раз успешно пошел в дриблинг. Оценка – 6.5.

🇺🇦 Вратарь Владислав Крапивцов не принял участия в матче. Украинец все 90 с лишним минут провел на скамейке запасных.

Жирона с семью очками в турнирной таблице занимает последнее место в таблице. Хетафе (17) неожиданно шестой.

Ла Лига, 11-й тур

Хетафе – Жирона 2:1

Голы: Мартин, 72, Майораль, 86 – Стуани, 90+4

Хетафе: Сория, Иглесиас, Джене (Абкар, 46), Дуарте, Рико, Фемения (М. Мартин, 46), Милья (Камара, 90+1), Арамбарри, Гомес да Коста (Алекс Санкрис, 46), Лисо (Нею, 90+1), Майораль.

Жирона: Гассанига, Мартинес (Ринкон, 76), Рейс, Блинд, Морено, И. Мартин (Стуани, 76), Витсель, Унахи, Рока (Хиль, 59), Ванат, Цыганков (Лемар, 59).

Предупреждение: Иглесиас, 83