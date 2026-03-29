Защитник Полесья Крушинский покинул сборную Украины накануне матча с Албанией.
Игра состоится 31 марта в Валенсии
около 2 часов назад
Защитник Полесья Борис Крушинский покинул расположение национальной сборной Украины. Повреждение, полученное накануне матча со Швецией, не позволит футболисту сыграть в товарищеской встрече против Албании. Сообщает УАФ.
После дополнительного медицинского обследования 23-летний игрок вернулся в свой клуб.
Напомним, что товарищеская встреча между сборными Украины и Албании состоится во вторник, 31 марта, в Валенсии.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
