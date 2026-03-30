Главный тренер Албании Сильвиньо: «Мы знаем силу национальной команды Украины»
Матч состоится 31 марта
около 1 часа назад
Главный тренер сборной Албании Сильвиньо прокомментировал подготовку своей команды к товарищескому матчу с национальной сборной Украины. Слова приводит УАФ.
Наставник албанцев отметил технический уровень игроков Сергея Реброва и подчеркнул важность матча, несмотря на поражения обоих команд в плей-офф отбора ЧМ-2026.
Это всегда непросто — выходить на поле после таких матчей, как против Польши. Мы знаем силу сборной Украины. Это очень техническая команда с качественными игроками, которые выступают в топ-чемпионатах. Конечно, Украина расстроена, как и мы, что не удалось выйти в финал плей-офф отбора ЧМ-2026. Мы ожидаем тяжелую игру, потому что прекрасно понимаем, с кем будем противостоять. Возможно, я внесу несколько изменений в стартовый состав, но всё равно считаю этот матч важным.
Матч состоится 31 марта в испанской Валенсии на стадионе Сьютат де Валенсия. Начало игры — в 21:45 по киевскому времени.
Защитник Полесья Крушинский покинул сборную Украины накануне матча с Албанией.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04
