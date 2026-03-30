Главный тренер сборной Албании Сильвиньо прокомментировал подготовку своей команды к товарищескому матчу с национальной сборной Украины. Слова приводит УАФ.

Наставник албанцев отметил технический уровень игроков Сергея Реброва и подчеркнул важность матча, несмотря на поражения обоих команд в плей-офф отбора ЧМ-2026.

Это всегда непросто — выходить на поле после таких матчей, как против Польши. Мы знаем силу сборной Украины. Это очень техническая команда с качественными игроками, которые выступают в топ-чемпионатах. Конечно, Украина расстроена, как и мы, что не удалось выйти в финал плей-офф отбора ЧМ-2026. Мы ожидаем тяжелую игру, потому что прекрасно понимаем, с кем будем противостоять. Возможно, я внесу несколько изменений в стартовый состав, но всё равно считаю этот матч важным.

