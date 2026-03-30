Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от товарищеского матча против Албании. Слова приводит УАФ.

Наставник сине-желтых подчеркнул, что команда не может просто забыть поражение в прошлой игре против Швеции. Также тренер подтвердил, что в стартовом составе будут изменения, а молодые футболисты, вызванные на этот сбор, получат свой шанс проявить себя.

Я думаю, к сожалению, эту игру забыть вообще нельзя. Она засела в игроках, я вижу это по тренировочному процессу. Да, изменения будут обязательно, и те молодые игроки, которые приехали, получат свой шанс. Те, кто выйдет завтра, должны сражаться за Украину и за себя, за наше лицо. Очень важно понимать, что это не товарищеская игра, это игра после поражения, и надо показывать совсем другой уровень. Сергей Ребров

Матч состоится 31 марта в испанской Валенсии на стадионе Сьютад де Валенсия. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.

Главный тренер Албании Сильвиньо: «Мы знаем силу национальной команды Украины».