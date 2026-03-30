Ребров — о матче Украина — Албания: «Нужно показывать совсем другой уровень игры»
Игра состоится 31 марта
10 минут назад
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от товарищеского матча против Албании. Слова приводит УАФ.
Наставник сине-желтых подчеркнул, что команда не может просто забыть поражение в прошлой игре против Швеции. Также тренер подтвердил, что в стартовом составе будут изменения, а молодые футболисты, вызванные на этот сбор, получат свой шанс проявить себя.
Я думаю, к сожалению, эту игру забыть вообще нельзя. Она засела в игроках, я вижу это по тренировочному процессу.
Да, изменения будут обязательно, и те молодые игроки, которые приехали, получат свой шанс. Те, кто выйдет завтра, должны сражаться за Украину и за себя, за наше лицо. Очень важно понимать, что это не товарищеская игра, это игра после поражения, и надо показывать совсем другой уровень.
Матч состоится 31 марта в испанской Валенсии на стадионе Сьютад де Валенсия. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.
Главный тренер Албании Сильвиньо: «Мы знаем силу национальной команды Украины».
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04
