Трабзонспор хочет получить 15 миллионов евро за продажу Батагова.
На украинца претендует целый ряд клубов
21 минуту назад
Арсений Батагов/фото: Трабзонспор
Трабзонспор озвучил свои условия по возможной зимней продаже украинского защитника Арсения Батагова.
Согласно Günebakış, клуб готов рассматривать предложения от 15 миллионов евро. Источник отмечает, что стабильный прогресс Батагова в Турции вызвал интерес ряда европейских команд.
Среди них английские Кристал Пэлас, Борнмут и Ноттингем Форест, итальянские Наполи и Болонья, а также несколько немецких клубов.
Ранее сообщалось, что Трабзонспор продолжает переговоры с Шахтером относительно Бондаренко.