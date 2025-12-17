Сразу два игрока Трабзонспора Арсений Батагов и Крист Инао-Улай привлекли внимание целого ряда европейских клубов, сообщает Takagazete.

По информации источника, за их игрой в матче против Бешикташа наблюдали скауты 11 ведущих команд Европы. Среди клубов, которые отправили своих представителей, упоминаются Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед и Бавария.

Сообщается, что Трабзонспор уже получал предложения по обоим футболистам, однако руководство турецкого клуба не начало переговоры. Президент команды готов рассмотреть продажу только при поступлении действительно крупного и выгодного предложения.

23-летний Арсений Батагов в этом сезоне провел 16 матчей за Трабзонспор во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года, а по данным Transfermarkt, стоимость защитника оценивается в 7 миллионов евро.

Ранее Зубков помог Трабзонспору отыграться в матче с грандом.