Защитника Трабзонспора Арсения Батагова признали лучшим игроком обороны чемпионата Турции по итогам ноября. Рейтинг составил статистический портал Comparisonator Türkce.

Платформа учитывала различные игровые показатели защитников, а также их вклад в результат команды, присуждая каждому баллы. Украинский футболист уверенно возглавил список с заметным отрывом от конкурентов.

Рейтинг лучших защитников Суперлиги (по итогам ноября)

Арсений Батагов (Трабзонспор) – 279 Давинсон Санчес (Галатасарай) – 244 Ахмет Огуз (Коджаэлиспор) – 243 Таха Алтыкардеш (Гёзтепе) – 236 Йоан Андзуана (Коньяспор) – 228

В текущем сезоне Батагов провел 14 матчей во всех турнирах и оформил две результативные передачи. Ранее сообщалось, что Наполи готов заплатить 20 миллионов за Батагова.