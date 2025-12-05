Батагова признали лучшим защитником в чемпионате Турции
Украинец продолжает прогрессировать в составе Трабзонспора
Арсений Батагов/фото: Трабзонспор
Защитника Трабзонспора Арсения Батагова признали лучшим игроком обороны чемпионата Турции по итогам ноября. Рейтинг составил статистический портал Comparisonator Türkce.
Платформа учитывала различные игровые показатели защитников, а также их вклад в результат команды, присуждая каждому баллы. Украинский футболист уверенно возглавил список с заметным отрывом от конкурентов.
Рейтинг лучших защитников Суперлиги (по итогам ноября)
- Арсений Батагов (Трабзонспор) – 279
- Давинсон Санчес (Галатасарай) – 244
- Ахмет Огуз (Коджаэлиспор) – 243
- Таха Алтыкардеш (Гёзтепе) – 236
- Йоан Андзуана (Коньяспор) – 228
В текущем сезоне Батагов провел 14 матчей во всех турнирах и оформил две результативные передачи. Ранее сообщалось, что Наполи готов заплатить 20 миллионов за Батагова.