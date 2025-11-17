Туран рассказал, почему согласился возглавить Шахтер
Тренер подчеркнул важность ответственности во время работы в военное время
около 4 часов назад
Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран поделился размышлениями о том, почему решил принять предложение украинского клуба и какие вызовы испытывает в своей работе.
«Чтобы достичь успеха, нужно выйти из зоны комфорта. Да, это большой вызов с очень молодыми игроками. Но это шанс развивать команду, учиться и одновременно конкурировать. Я хочу этой ответственности. Верю, что здесь могу многому научиться.
В обычном клубе вы возвращаетесь домой через несколько часов после выездной игры. Здесь не так. Иногда на возвращение уходит более суток, и полноценно работать можно лишь через 48 часов.
Мы пытаемся использовать это. Когда ты в сердце войны, а люди приносят такие большие жертвы, нужно обращать внимание на эти вещи. Почему они играют в футбол? Почему оставляют семьи во время войны? В этом должен быть смысл.
Я думаю, мы превратили это в позитив и пытаемся получать удовольствие, быть жизнерадостными. У нас много молодых бразильских игроков, которые пытаются адаптироваться и справляться с психологической нагрузкой, но иногда это изнуряет, – передает слова Турана Sky Sports.
Свой следующий матч Шахтер проведет в УПЛ в субботу, 22 ноября. Соперником команды Турана будет киевская Оболонь.
