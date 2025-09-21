В шестом туре чемпионата Турции Трабзонспор на своем поле сыграл вничью с Газинтепом – 1:1. Матч проходил на арене Парк Папара.

На 70-й минуте хозяева сравняли счет благодаря точному удару Пола Онуачу, которому ассистировал вратарь Андре Онана. Этот поединок стал для голкипера лишь вторым в составе команды из Трабзона после перехода летом из английского Манчестер Юнайтед.

В составе Трабзонспора приняли участие двое украинцев. Центральный защитник Арсений Батагов, который провел только первый тайм и был заменен, и Александр Зубков сыграл 76 минут на позиции вингера. Нападающий Данило Сикан остался на скамейке запасных и участия в игре не принял.

После шести туров Трабзонспор имеет в активе 11 очков и занимает четвертое место в LIVE-таблице чемпионата Турции. Газинтеп идет шестым с десятью баллами.

Чемпионат Турции 2025/26. 6-й тур

Трабзонспор – Газинтеп – 1:1

Голы: Онуачу, 70 – Родригес, 39