Павел Василенко

Сегодня состоялся матч третьего тура чемпионата Турции между Трабзонспором и Антальяспором. Поединок завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

В стартовом составе Трабзонспора вышли два украинца: Арсений Батагов, который сыграл весь матч, и Александр Зубков, которого заменили на 84-й минуте.

Отметим, что украинский нападающий Данило Сикан провел весь поединок в запасе.

Трабзонспор возглавил турнирную таблицу чемпионата Турции после этого тура, набрав девять баллов в трех матчах.

Чемпионат Турции, 3-й тур

Трабзонспор – Антальяспор – 1:0

Гол: Савич, 38.