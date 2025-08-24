Трабзонспор с украинцами победил Антальяспор и возглавил турнирную таблицу турецкой лиги
Судьбу поединка решил один гол
около 2 часов назад
Арсений Батагов. Фото - ФК Трабзонспор
Сегодня состоялся матч третьего тура чемпионата Турции между Трабзонспором и Антальяспором. Поединок завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0.
В стартовом составе Трабзонспора вышли два украинца: Арсений Батагов, который сыграл весь матч, и Александр Зубков, которого заменили на 84-й минуте.
Отметим, что украинский нападающий Данило Сикан провел весь поединок в запасе.
Трабзонспор возглавил турнирную таблицу чемпионата Турции после этого тура, набрав девять баллов в трех матчах.
Чемпионат Турции, 3-й тур
Трабзонспор – Антальяспор – 1:0
Гол: Савич, 38.