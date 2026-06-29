Павел Василенко

По словам местных властей, в результате стрельбы в фан-зоне в Сан-Хосе, Калифорния, один человек погиб, а ещё один получил серьёзные ранения. Инцидент произошел в зоне отдыха, где транслируются матчи чемпионата мира.

Власти подтвердили, что на момент стрельбы, которая произошла на площади Сан-Педро, известном районе в заливе Сан-Франциско, никакая игра не транслировалась.

В посте в социальных сетях полиция Сан-Хосе сообщила:

«Одна жертва умерла на месте происшествия. Другую жертву доставили в местную больницу с серьезными травмами». В заявлении добавляется, что «инцидент расследуется как убийство» и что «несколько окружающих улиц перекрыто».

Ранее на месте, где произошла стрельба, транслировалось пять матчей чемпионата мира.