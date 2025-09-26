Павел Василенко

Известный нидерландский нападающий Бас Дост официально объявил о завершении футбольной карьеры. Последней каплей стала остановка сердца, которую он пережил прямо во время матча в 2023 году.

Фатальный день – 29 октября 2023 года

Конец встречи между АЗ Алкмар и НЕК Неймеген превратился в борьбу за жизнь. Дост внезапно потерял сознание на поле — врачи диагностировали остановку сердца. Быстрая реанимация спасла ему жизнь, но позже медики обнаружили миокардит.

Два года борьбы

После стабилизации состояния появилась надежда, что он сможет вернуться на поле. Однако воспаление сердца возвращалось снова и снова, срывая все планы.

«Я не хочу рисковать своей жизнью. Горжусь своей карьерой, но пришло время сказать «стоп», – признался 36-летний форвард.

Следы, оставленные в истории

За свою карьеру Дост выступал за Хераклес, Херенвен, Вольфсбург, Спортинг Лиссабон, Айнтрахт Франкфурт, Брюгге, Утрехт и Неймеген, выиграв многочисленные трофеи – от чемпионатов Бельгии до Кубка Германии и Суперкубка Португалии.

Бас Дост навсегда останется в памяти болельщиков как грозный бомбардир, который до последнего боролся за шанс вернуться на поле, но выбрал жизнь вместо риска.