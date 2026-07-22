Павел Василенко

Празднование победы сборной Испании на чемпионате мира-2026 получило неожиданный политический подтекст. Герой финала Ферран Торрес во время чемпионского парада в Мадриде появился в кепке с надписью «Make Spain Great Again» («Сделаем Испанию снова великой»), что является очевидной аллюзией на знаменитый предвыборный лозунг президента США Дональда Трампа.

SEE IT: Spain World Cup champion Ferran Torres gives fans a front-row look at the national team's championship parade, sharing a POV video from the celebration on his Instagram Story while wearing a "Make Spain Great Again" hat.



The championship-winning forward rides through the… pic.twitter.com/BcwG8BIxqr — Fox News (@FoxNews) July 21, 2026

Нападающий Барселоны, который забил единственный мяч в финале против Аргентины (1:0), позволил себе этот жест во время празднования вместе с партнерами по команде. Улицы Мадрида в тот день, по оценкам местных властей, заполнили около двух миллионов болельщиков.

Многие пользователи соцсетей восприняли кепку Торреса как ироничный выпад в адрес Трампа, который накануне вручал испанцам чемпионский трофей после финала.

Реакция Вашингтона не заставила себя ждать. Официальный аккаунт Белого дома в соцсети X опубликовал фотографии форварда в кепке и добавил короткий комментарий:

«Каждый хочет присоединиться к движению».

Тем не менее, в комментариях под постом многие пользователи поставили под сомнение такую интерпретацию, отметив, что футболист, скорее всего, просто пошутил с известного политического лозунга, а не демонстрировал поддержку американскому президенту.