Ферран Торрес потроллил Трампа? Белый дом мгновенно отреагировал на вирусное фото
Известны подробности инцидента
около 4 часов назадПодписаться в
Празднование победы сборной Испании на чемпионате мира-2026 получило неожиданный политический подтекст. Герой финала Ферран Торрес во время чемпионского парада в Мадриде появился в кепке с надписью «Make Spain Great Again» («Сделаем Испанию снова великой»), что является очевидной аллюзией на знаменитый предвыборный лозунг президента США Дональда Трампа.
Нападающий Барселоны, который забил единственный мяч в финале против Аргентины (1:0), позволил себе этот жест во время празднования вместе с партнерами по команде. Улицы Мадрида в тот день, по оценкам местных властей, заполнили около двух миллионов болельщиков.
Многие пользователи соцсетей восприняли кепку Торреса как ироничный выпад в адрес Трампа, который накануне вручал испанцам чемпионский трофей после финала.
Реакция Вашингтона не заставила себя ждать. Официальный аккаунт Белого дома в соцсети X опубликовал фотографии форварда в кепке и добавил короткий комментарий:
«Каждый хочет присоединиться к движению».
Тем не менее, в комментариях под постом многие пользователи поставили под сомнение такую интерпретацию, отметив, что футболист, скорее всего, просто пошутил с известного политического лозунга, а не демонстрировал поддержку американскому президенту.