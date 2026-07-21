«Самый безопасный и самый зрелищный в истории»: Трамп поделился впечатлениями от ЧМ-2026
Президент США назвал Мундиаль-2026 самым успешным в истории
около 1 часа назадПодписаться в
Президент США Дональд Трамп подвел итоги чемпионата мира-2026, который совместно принимали три страны — США, Канада и Мексика.
Американский лидер отметил работу правоохранителей, подчеркнул безопасность турнира и отдельно поблагодарил главу FIFA Джанні Інфантіно за организацию мундиаля с участием 48 национальных сборных. Об этом глава Белого Дома написал в своей социальной сети.
Чемпионат мира по футболу имел впечатляющий успех! Хочу поблагодарить всех причастных, но особенно наших замечательных сотрудников правоохранительных органов. Уважение, которое все к ним испытывают, вместе с их любовью к нашей стране сделали этот великий чемпионат самым безопасным и зрелищным чемпионатом мира в истории, безусловно! Спасибо также всем другим участникам и, в частности, молодому и энергичному Эндрю Джулиани, который работает на правительство Соединенных Штатов Америки, и фантастическому президенту FIFA Джанни Инфантино за отлично выполненную работу! Мало кто сможет когда-либо достичь того, что он сделал, подняв чемпионат мира на такой уровень, который никто не считал возможным. Поздравляю всех!
Напомним, победителем чемпионата мира-2026 стала сборная Испании.
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