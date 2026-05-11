Владимир Кириченко

Наполи оформит полноценный переход центрального нападающего Манчестер Юнайтед Расмуса Гойлунда. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Сумма компенсации за 23-летнего датчанина, который сейчас выступает за Наполи на правах аренды, составляет 44 миллиона евро.

Английский клуб начнет получать эти деньги начиная со следующей недели.

Также МЮ рассматривает возможность подписания центрального полузащитника Аталанты Эдерсона, но он является одним из многих вариантов на эту позицию.

В настоящее время Манчестер Юнайтед идет третьим в таблице АПЛ и обеспечил себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Накануне МЮ потерял очки с Сандерлендом.