Манчестер Юнайтед обыграл Ноттингем Форест в матче с пятью голами
Голы Шоу, Куньи и Мбемо принесли красным дьяволам три очка
около 1 часа назад
В домашнем матче 37-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед победил Ноттингем Форест.
Счет в начале игры открыл защитник хозяев Люк Шоу. Сразу после перерыва Морато восстановил паритет в матче, но манкунианцы быстро вернули преимущество благодаря голу Матеуса Куньи. Впоследствии Браян Мбемо закрепил успех Юнайтед после передачи Бруну Фернандеша. На 78-й минуте Морган Гиббс-Уайт отыграл один мяч, но сравнять счет гости не смогли.
АПЛ, 37-й тур
Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест – 3:2
Голы: Шоу, 5, Кунья, 55, Мбемо, 76 – Морато, 53, Гиббс-Уайт, 78
Благодаря этой победе Манчестер Юнайтед набрал 68 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. Ноттингем Форест с 33 баллами остается на 16-й позиции.
