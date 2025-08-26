Павел Василенко

Будущее Джейдона Санчо остается неопределённым – звезда Манчестер Юнайтед не спешит соглашаться на переход в Рому. Но римский клуб не собирается останавливаться и уже определил альтернативный вариант.

Джаллоросси, которые этим летом подписали сразу семь новичков, стремятся вернуть себе статус претендента на скудетто. Особенное внимание они уделили рынку АПЛ – уже арендованы Леон Бейли из Астон Виллы и Эван Фергюсон из Брайтона.

Главной трансферной целью оставался Санчо, но, по информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, футболист не особо заинтересован в переезде в Серию А. Поэтому Рома переключила внимание на игрока Челси Тайрика Джорджа, который не имеет достаточной игровой практики под руководством Энцо Марески.

Спортивный директор римлян Фредерик Массаара уже отправился в Лондон, где встретился с агентом Санчо, который также представляет интересы Джорджа. Последний, в отличие от английской звезды, полностью открыт к переходу в Италию.

Инсайдер Фабрицио Романо подтверждает: переговоры с Джорджем начнутся во вторник. В то же время диалог с Челси может быть непростым – лондонский клуб предпочитает полноценный трансфер с отступными, а не краткосрочную аренду.

За Рому выступает украинский нападающий Артем Довбик, который этим летом ещё может покинуть римский клуб.