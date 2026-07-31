Павел Василенко

Переход вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи в чилийский Коло-Коло оказался под вопросом. Голкипер, ставший одним из главных открытий чемпионата мира 2026 года, до сих пор не прибыл в Чили, хотя его приезд ожидали на этой неделе.

На прошлой пятнице президент Коло-Коло Анибаль Моса официально объявил о договоренности с 40-летним вратарем, а позже сообщил, что футболист должен прибыть в страну в четверг. Однако этого не произошло.

Спортивный директор клуба Хайме Писарро объяснил задержку «личными делами» футболиста. По его словам, руководство согласилось предоставить Возинье дополнительное время для решения личных вопросов, а также отметило, что оформление иммиграционных документов требует больше времени, чем ожидалось.

Несмотря на официальные объяснения, в чилийских СМИ уже появились предположения, что опытный вратарь может изменить свое решение. По информации местной прессы, Возинья параллельно ведет переговоры с марокканским клубом РС Беркан, что лишь усилило слухи о возможном срыве перехода.

До перехода в Коло-Коло он выступал за португальский Шавеш, а в течение карьеры также играл на Кипре, в Словакии, Молдове и Анголе. Интересно, что свой первый профессиональный контракт Возинья подписал лишь в 26 лет.

Мировую популярность вратарь приобрел после чемпионата мира 2026 года, где сборная Кабо-Верде стала одним из главных открытий турнира. Африканская команда сыграла вничью с будущим чемпионом мира Испанией (0:0), а в 1/8 финала лишь в дополнительное время уступила Аргентине со счетом 2:3.

После ярких выступлений на мундиале популярность Возиньи стремительно возросла – количество его подписчиков в Instagram увеличилось примерно с 50 тысяч до более чем 29 миллионов. Теперь остается подождать, завершится ли его переход в Коло-Коло, или вратарь неожиданно выберет другой вариант продолжения карьеры.