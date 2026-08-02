Павел Василенко

Громкий трансфер вратаря сборной Кабо-Верде Возиньи в чилийский Коло-Коло оказался под угрозой срыва из-за неожиданной причины. Как сообщают местные и бразильские СМИ, стороны не смогли договориться из-за требований к надписи на игровой футболке.

Еще несколько дней назад президент Коло-Коло Анибаль Моса подтвердил договоренность с 40-летним голкипером.

«Мы подписываем Возинью не только по маркетинговым причинам. Он был одним из лучших вратарей на последнем чемпионате мира», – заявил функционер.

Ожидалось, что футболист прибудет в Чили сначала во вторник, потом в среду, а затем в четверг. Однако в клуб он так и не прилетел.

Причиной стал регламент Чилийской федерации футбола, который позволяет размещать на футболках только официальную фамилию игрока. Настоящее имя вратаря – Жозимар Эвора Диаш, поэтому ему пришлось выбирать между фамилиями Эвора или Диаш. Использовать своё известное футбольное прозвище Возинья правила не позволяют.

По информации Globo, именно это стало одной из главных причин разногласий между сторонами. В клубе также рассчитывали на высокие продажи футболок с популярным именем голкипера, однако из-за регламента эти планы стали невозможными.

Возинья стал одним из открытий чемпионата мира 2026 года, где сборная Кабо-Верде сенсационно дошла до 1/8 финала. Лишь в дополнительное время команда уступила будущим финалистам из Аргентины со счетом 2:3.

В настоящее время вратарь находится в статусе свободного агента после завершения контракта с португальским Шавешем. По данным СМИ, теперь он ведет переговоры с марокканским РС Беркана, который является действующим чемпионом страны.