Украинский форвард Вячеслав Ванат официально стал игроком Жироны. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.

Это сделало его переход вторым по стоимости в истории испанского клуба. Рекорд, как и прежде, принадлежит вингеру Ясеру Асприлье, который перешел из Уотфорда за 18 миллионов евро. До Ваната второе место занимал левый защитник Мигель Гутьеррес, который перешел из мадридского Реала за 11 миллионов евро.

Ванат также стал четвертым украинским футболистом в истории Жироны, и интересно, что трое сейчас выступают за клуб. Ванат является воспитанником киевского Динамо и дебютировал за основную команду в мае 2021 года. С тех пор он провел 119 официальных игр, забил 50 голов и отдал 19 результативных передач.