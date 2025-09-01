Украинский нападающий Владислав Ванат дал первое интервью пресс-службе испанской Жироны после перехода из киевского Динамо, который состоялся 1 сентября.

За форварда клуб заплатил 20 миллионов евро, а контракт с красно-белыми рассчитан на пять лет.

«У меня хорошие ощущения, это хорошая возможность для меня прийти в этот клуб, и я очень счастлив. Я посмотрел много игр Жироны, потому что здесь играет много украинских игроков, и я поговорил с ними.

Виктор Цыганков сказал мне: «Приезжай в Жирону». Да, он был в Динамо, когда я был молод, и он был одним из лидеров команды. Он сказал мне несколько слов, а потом написал: «Приходи ко мне, мы будем играть вместе».

Я думаю, сейчас это не хороший уровень [футбола в Украине], потому что у нас война в стране, и трудно играть в этой ситуации, но много новых клубов и много хороших команд начали сейчас выступать. Так что, я думаю, через два–три года уровень может стать лучше.

Как игрок, я думаю, что я быстрый и могу забивать много голов. Думаю, могу убегать за спины защитникам и играть с командой, и стараться отдавать ассисты и забивать в каждом матче.

Да, я думаю, Ла Лига – это лучший вариант для меня, потому что здесь хороший технический футбол.

Болельщики Жироны! Я счастлив быть здесь, и я постараюсь сделать всё возможное, чтобы помочь этому клубу выигрывать каждый матч».