Портал Transfermarkt обновил оценочную стоимость игроков португальской Примейры. Полузащитник Бенфики Георгий Судаков потерял в цене два миллиона евро и теперь оценивается в 30 млн евро. Рыночная стоимость голкипера Анатолия Трубина осталась неизменной — 28 млн евро.

Левый защитник Витории Гимарайнш Орест Лебеденко также потерял в цене, его трансферная стоимость сократилась с 600 до 500 тысяч евро.

Лидерами по стоимости в португальском чемпионате остаются хавбек Спортинга Мортен Юльман и форвард Порту Саму Агехова, каждый из которых оценивается в 50 млн евро.

В текущем сезоне Трубин провел 24 матча за Бенфику во всех турнирах, отметившись 16 сухими матчами и 15 пропущенными мячами. Судаков сыграл 20 встреч, забил четыре гола и сделал три результативные передачи.